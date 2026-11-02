När Elisabeth Thand Ringqvist (C) med all sannolikhet röstas ner som statsminister i morgon och sonderingsuppdraget går till Ulf Kristersson kommer M-ledarens fokus att ligga på C och SD, enligt Expressens uppgifter.

Vad gäller C kommer Kristersson undersöka om deras röda linje mot SD kan slopas. Han ska också undersöka hur hårt SD håller på linjen att de ”antingen är ett regeringsparti eller ett oppositionsparti”.

Enligt Aftonbladets källor har SD och C närmat sig varandra, och SD överväger på allvar att släppa regeringskravet.

– Det är helt falskt, säger SD:s presschef Oskar Cavalli-Björkman till TT.