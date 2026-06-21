Uppgifter: Libanon och Hormuzsundet centrala frågor i förhandlingarna

Samtalen mellan Iran och USA i Schweiz har pågått för fullt under dagen. De har också kantats av Donald Trumps uttalanden om nya attacker mot Iran, vilket fick den iranska delegationen att lämna de direkta samtalen med USA i protest.

Enligt uppgifter till Axios-reportern Barak Ravid har samtalen pågått i olika former i princip oavbrutet under dagen.

En av huvudpunkterna har varit mekanismer för att undvika stridigheter i Libanon samt att upprätthålla eldupphöret mellan Israel och Hizbollah.

En annan central fråga har varit Hormuzsundet. Medlare har bland annat diskuterat Irans senaste besked om att sundet åter har stängts.

– Vi gjorde klart att vi vill säkerställa att sundet förblir helt öppet. Vi gjorde goda framsteg på den punkten, säger en amerikansk diplomat till Ravid.

Därutöver har parterna diskuterat behovet av att säkerställa att alla har samma syn på samförståndsavtalet mellan USA och Iran, liksom de olika delarna i ett kärnenergiavtal.