Uppgifter: M lovar att sänka skatten för barnfamiljer

En småbarnsfamilj. Bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.

Moderaterna kommer under fredagen att presentera ett vallöfte om att sänka skatten för arbetande småbarnsfamiljer, erfar SVT Nyheter. Sänkningen uppges vara en del av partiets vallöfte om att småbarnsfamiljer ska få behålla 5 000 kronor mer i månaden, som partiledaren Ulf Kristersson presenterade i maj.

Kristersson pratade om en satsning på barnfamiljer när han på fredagsmorgonen frågades ut i SVT:s Morgonstudion. Han sade emellertid uttryckligen att det är först i hans partiledartal senare i dag som han kommer att berätta mer om satsningen.

Ulf Kristersson håller tal i Almedalen klockan 12.00 på fredagen.