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President Donald Trump utanför Air force one på väg tillbaka till USA från Ankara. (Alex Brandon /AP/TT)
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Uppgifter: Mordkomplott mot Donald Trump avslöjad

Av Ebba Örn
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Israel delade nyligen underrättelseinformation med USA som ska ha visat att Iran övervägde att mörda president Donald Trump. Det uppger flera källor med insyn för The Wall Street Journal och CNN.

Enligt en av CNN:s källor har USA de senaste veckorna snappat upp återkommande underrättelseuppgifter om möjliga planer på att lönnmörda Trump. Varningen från Israel beskrivs samtidigt som ny och ska röra en specifik mordkomplott.

En annan av kanalens källor poängterar samtidigt att den israeliska rapporten skulle kunna utgöra ett led – från Israels sida – i att få Trump att intensifiera de militära angreppen mot Iran.

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