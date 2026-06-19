Uppgifter: Netanyahu kan underminera Iranavtalet

Amerikansk underrättelsetjänst varnar för att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu sannolikt kommer att försöka underminera Iranavtalet. Det uppger flera källor för Washington Post.

Enligt tidningen står Netanyahu under politisk press på hemmaplan att fortsätta kriget mot Hizbollah i Libanon, något som skulle strida mot en av bestämmelserna i avtalet.

Enligt en ny underrättelserapport kan Netanyahus politiska framtid hänga på kriget mot Hizbollah. Inför höstens val är hans överlevnad som politiker kopplad till att kunna visa sina väljare att han inte kommer att dra tillbaka israeliska trupper från Libanon, säger en av källorna.

Rapporten beskriver också en växande israelisk frustration över Trumps fredsavtal. Enligt underrättelsebedömningen finns en oro i Israel för att uppgörelsen kan begränsa landets möjligheter att försvara sig mot Hizbollah.