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USA:s president Donald Trump. (Hussein Malla /AP/TT / AP)
Natomötet i Turkiet

Uppgifter: Trump lovar fortsatt USA-stöd i Nato

Av Adam Lindh
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Under ett möte mellan Natos ledare i Ankara ska Donald Trump ha sagt att USA vill fortsätta vara en del av alliansen, rapporterar Reuters och AFP med hänvisning till källor.

– Vi vill fortsätta vara en del av Nato, ska Trump ha sagt enligt en källa med insyn till Reuters.

Enligt uppgifterna tog Trump inte heller upp sin tidigare kritik mot Spanien under mötet. Han ska inte heller ha nämnt Grönland i samtalen med de andra Natoledarna.

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Natomötet i TurkietUSATurkietEuropaNordamerika Donald TrumpNatoAmerikansk politik