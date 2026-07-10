USA pausar anfall – låter diplomatin ha sin gång
USA har avstått från nya attacker mot Iran under natten och låter nu diplomatin ha sin gång, rapporterar CNN. Enligt flera källor är USA redo att återuppta anfallen till kvällen om det skulle vara nödvändigt.
Iranska statsmedier har hävdat att två städer angreps av USA under torsdagen, men enligt amerikanerna är det felaktigt. Israeliska källor säger sig inte heller känna till att Israel skulle vara inblandat i några nya anfall för närvarande.
Samtidigt är beredskapen ombord på hangarfartyget USS Abraham Lincoln hög, enligt CNN:s reporter Pamela Brown som är ombord.
Hon säger att stämningen är mer spänd än vanligt.
USA och Iran — det gäller saken
- USA genomförde kraftfulla attacker mot iranska mål vid Hormuzsundet natten till onsdag, som svar på iranska angrepp mot kommersiella fartyg.
- De båda länderna utbytte attacker även efterföljande natt men framåt fredagen tycks ett spänt lugn ha lagt sig.
- Båda parter anklagar varandra för avtalsbrott och president Donald Trump har sagt att ”som han ser det” är vapenvilan över.
- Experter bedömer att attackerna är de kraftfullaste sedan april, men att ett fullskaligt krig ännu inte brutit ut.
- USA:s och Irans attacker mot varandra har dock försvagat vapenvilan och ökat risken för en ny upptrappning i regionen.
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