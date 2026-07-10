USA pausar anfall – låter diplomatin ha sin gång

USA har avstått från nya attacker mot Iran under natten och låter nu diplomatin ha sin gång, rapporterar CNN. Enligt flera källor är USA redo att återuppta anfallen till kvällen om det skulle vara nödvändigt.

Iranska statsmedier har hävdat att två städer angreps av USA under torsdagen, men enligt amerikanerna är det felaktigt. Israeliska källor säger sig inte heller känna till att Israel skulle vara inblandat i några nya anfall för närvarande.

Samtidigt är beredskapen ombord på hangarfartyget USS Abraham Lincoln hög, enligt CNN:s reporter Pamela Brown som är ombord.

Hon säger att stämningen är mer spänd än vanligt.