USA:s Nato-planer har blivit guldgruva för Sydkoreas försvarsindustri

Medan Donald Trump pratar om att dra tillbaka militära resurser från Nato, kliver Sydkorea in som en av världens snabbaste vapenexportörer. Det visar data från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, skriver Politico.

Landet är nu den näst största leverantören till Nato-länderna, bakom USA. De fyra största försvarsbolagen i landet väntas omsätta 37 miljarder dollar i år, vilket är en fyrfaldig ökning sedan 2021.

– Amerikanerna är inte längre lika pålitliga som de var för tio år sedan, säger Chungmin Lee, seniorforskare vid tankesmedjan Carnegie Endowment for International Peace, till tidningen.

USA:s krig mot Iran har också slukat stora delar av den amerikanska försvarsindustrins produktion och gör det svårare att leverera till kunder.