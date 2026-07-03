Utredning ska ta reda på varför fler unga får adhd

En grupp unga tjejer sitter på en bänk vid Hornsbergs strand och njuter av solen.

Regeringen ger en särskild delegation i uppdrag att undersöka varför allt fler barn och ungdomar får diagnoserna adhd och autism, skriver TT. Delegationen ska också utveckla stödet för unga med neuropsykiatriska diagnoser.

2022 hade 10,5 procent av pojkar och 6 procent av flickor i åldern 10–17 år en adhd-diagnos.