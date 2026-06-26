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Nooshi Dadgostar (V) menar att den nuvarande regeringens politik har gjort det omöjligt för vissa att leva på sin lön i Sverige – trots att de har heltidsjobb. (Gorm Kallestad/NTB)
Valet 2026V:s halvdag

V:s känga mot regeringen: ”Går inte att leva på sin lön”

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Den nuvarande regeringens politik har gjort det omöjligt för vissa låginkomsttagare att leva på sin lön – trots att de har heltidsjobb. Det hävdar Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar när hon på fredagsmorgonen intervjuas i P1 från Almedalen.

– Du går till jobbet och jobbar fler timmar än du någonsin har gjort, men du hinner ändå inte med att komma i kapp de höga hyreshöjningarna och matpriserna som fortsätter gå upp, säger Dadgostar.

Sedan tidigare har partiet uppgett att man vill stötta låginkomstagare genom att höja barnbidraget från 1 250 till 1 750 kronor. Men på en rak fråga om en höjning är ett krav i kommande regeringsförhandlingar så är Dadgostar försiktig.

– Vi sätter inga röda linjer – det tror vi inte på, säger hon.

Dadgostar: ”Går inte att leva på sin lön”
Sveriges Radio
V vill höja barnbidraget med 500 kronor (28 april)
TT
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