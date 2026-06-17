V vill ha statliga krediter till bostadsbyggande

Vänsterpartiet vill att staten tar ett större ansvar för bostadsbyggandet, bland annat genom statliga kreditgarantier till byggbolag, rapporterar TT. Partiet föreslår en ny nationell bostadspolitik med målet att bygga 20 000 nya hyresrätter per år till hyror som låg- och medelinkomsttagare har råd med.

– Under många, många år har Sverige inte lyckats matcha bostadsbyggandet med det stora behov som finns, säger partiledaren Nooshi Dadgostar under en pressträff på onsdagen.

Enligt partiets förslag ska hyrorna i nybyggda lägenheter också sättas efter vad de boende i det aktuella området har råd att betala, snarare än utifrån markpriset som i dag.