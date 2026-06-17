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Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar (V) och Ida Gabrielsson (V) anländer till onsdagens pressträff. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Bostadsbristen

V vill ha statliga krediter till bostadsbyggande

Av Tor Gasslander
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Vänsterpartiet vill att staten tar ett större ansvar för bostadsbyggandet, bland annat genom statliga kreditgarantier till byggbolag, rapporterar TT. Partiet föreslår en ny nationell bostadspolitik med målet att bygga 20 000 nya hyresrätter per år till hyror som låg- och medelinkomsttagare har råd med.

– Under många, många år har Sverige inte lyckats matcha bostadsbyggandet med det stora behov som finns, säger partiledaren Nooshi Dadgostar under en pressträff på onsdagen.

Enligt partiets förslag ska hyrorna i nybyggda lägenheter också sättas efter vad de boende i det aktuella området har råd att betala, snarare än utifrån markpriset som i dag.

V: De senaste åren har hyrorna i nybyggen varit alldeles för höga
TT
Nytt rekord: Fick våning på Östermalm efter över 40 år i kön (19 maj)
Lokaltidningen Mitt i
Vänsterpartiets tidigare krav: Frysta hyror och höjda bostadsbidrag (9 maj)
Aftonbladet
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