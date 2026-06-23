JD Vance i samtal med Libanons president

USA:s vicepresident JD Vance och Libanons president Joseph Aoun har nu diskuterat planerna för en nedtrappning av konflikten i landet, rapporterar nyhetsbyråer.

Libanon och ett varaktigt eldupphör mellan Israel och Hizbollah utgör en viktig pusselbit i överenskommelsen mellan USA och Iran, men Aoun själv medverkade inte i förhandlingarna i Schweiz. I gårdagens samtal, där även Trump-sändebudet Jared Kushner och medlarlandet Qatars premiärminister Mohammed bin Abdulrahman bin al-Thani deltog, diskuterade parterna hur man ska skapa ett bestående lugn i Libanon.

– Vi tror verkligen att vi kan nå en punkt där Libanons territoriella integritet och suveränitet skyddas, och att Israels säkerhet skyddas, sa JD Vance efter mötet till reportrar.

Samtidigt uppger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att den israeliska militären beviljats ”full handlingsfrihet” att bemöta de hot som uppstår i södra Libanon.