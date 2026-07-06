”Världen står utan plan när Ukrainakriget tar slut”

Ukrainska soldater på en pansarvagn nära gränsen mellan Ukraina och Ryssland.

FN är för svagt och EU saknar den militära kraft som krävs för att säkra gränsen mot Ryssland efter att Ukrainakriget tar slut, skriver Anna Jarstad, professor i statsvetenskap, i DN Debatt.

Historien visar att beslut som fattas och frågor som förblir olösta under ett krig eller i förhandlingar riskerar att bli grogrund för instabilitet i framtiden, skriver hon. Men en konkret plan för gränsområdet mellan Ryssland och Ukraina saknas.

Hon manar FN och EU att redan nu fundera på en sådan plan.

”Att skjuta frågan framför sig vore ett strategiskt misstag. Det som behövs är inte en enkel lösning, utan en realistisk kombination av aktörer och verktyg.