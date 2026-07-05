Trump och Zelenskyj möts i Turkiet nästa vecka

Donald Trump ska hålla ett bilateralt möte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under Natotoppmötet i Ankara nästa vecka, uppger Vita huset enligt AP. Trump ska även träffa bland andra Syriens president Ahmed al-Sharaa.

Det blir det första högnivåmötet mellan USA och Ukraina sedan Irankriget bröt ut i slutet av februari. Ukraina och Ryssland har gjort upprepade inviter till USA om att delta i fredsprocessen igen, men de amerikanska chefsförhandlarna Steve Witkoff och Jared Kushner har haft fullt fokus på Mellanöstern.

I går höll både Zelenskyj och Vladimir Putin telefonsamtal med Trump på USA:s 250-årsdag.