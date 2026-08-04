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Genrebild. (Johan Nilsson/TT)
Av Jesper Karlsson
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Vattenfall vinner jätteuppdrag i Danmark

Energiskiftet

Vattenfall har vunnit upphandlingen om att bygga Danmarks två största havsbaserade vindkraftsparker hittills. Parkerna, Hesselø och Nordsøen Midt, ska stå klara senast 2032 och får en sammanlagd kapacitet på minst 1,8 gigawatt, enligt ett pressmeddelande.

– Det ska produceras tillräckligt med grön el för att täcka förbrukningen för 1,8 miljoner danska hem, säger klimat- och energiminister Samira Nawa.

Vindparkerna är de första i en rad planerade danska havsvindsatsningar.

Vattenfall vinner upphandling av två danska havsbaserade vindkraftsprojekt
group.vattenfall.com
Energiministern: ”En väldigt stor nyhet”
DR
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