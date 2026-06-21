VM-fans kan bli avgörande valet i Colombia
Båda sidor i det jämna colombianska presidentvalet är oroliga för att fotbolls-VM, som lockat cirka 80 000 colombianer till Nordamerika, ska påverka valresultatet. Det skriver El País.
I den första valomgången fick den högerkandidaten Abelardo de la Espriella cirka 630 000 röster i marginal, vilket inte ses som en trygghet, skriver tidningen. Samtidigt röstade tre miljoner på andra än de två huvudkandidaterna och fyrahundratusen röstade blankt.
Vid valet 2022 röstade 1,2 miljoner fler i den andra valomgången, vilket blev avgörande för Gustavo Petro som varit president sedan dess. Något som gör att vänsterkandidaten Iván Cepeda fortfarande hoppas på vinst.
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