New York-börserna handlas spretigt, där tekniktunga Nasdaq backar och industriviktade Dow handlas oförändrat. Vid 15.40 står indexen:



· S&P 500: -0,3 %

· Dow: +/-0,0 %

· Nasdaq: -0,5 %



Oljepriset stiger efter att Donald Trump sagt på Truth Social att han inte ser något behov av ett fredsavtal med Iran.

Chipjätten Nvidia var som mest ner 14 procent när börsen öppnade, men fallet har nu dämpats till 7 procent. På eftermiddagen kom nyheten att Jensen Huang avgår efter att ha erkänt en affär med en misstänkt spion, och efter källuppgifter om en andra affär med en av cheferna på bolaget.

Molntjänstbolaget Coreweave som säljer beräkningskapacitet för AI-bolag dyker 7 procent. Även Super Micro Computer och Sandisk backar. Mot strömmen i sektorn går Broadcom och AMD som lyfter 4-5 procent.

Alphabet och Amazon handlas upp 1-2 procent.

Oljebolagen däremot fortsätter att skörda frukterna av högre energipriser. Exxon Mobil och Chevron stiger omkring 1 procent.

Texten uppdateras.