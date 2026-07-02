Wall Street öppnar uppåt – försvarsbolag lyfter

USA-börserna inleder torsdagens handel med stigande kurser. Dow Jones, S&P 500 öppnar uppåt med 0,4 respektive 0,3 procent, Nasdaq öppnar uppåt med 0,2 procent.

Den svaga jobbsiffran för juni bidrar till det positiva börsklimatet då det innebär att det ses som mer troligt att den amerikanska centralbanken inte kommer behöva höja räntan.

Sjunkande kurser för chipbolag tyngde onsdagens handel. Rob Andersson, strateg på Ned Davis Research, ser detta som hälsosamt.

– Det skulle vara ytterligare ett tecken på att aktiemarknaden går in i det andra halvåret med kraft och att tjurmarknaden kan fortsätta långt in i det andra halvåret, säger han enligt CNBC.

Google med ägarbolaget Alphabet har förlorat en långdragen kamp mot en bot på 4,1 miljarder dollar sedan EU-domstolen kommit fram till att myndigheter agerade rätt när de kom fram till att den amerikanska techjätten missbrukat Androids marknadsställning. Aktien handlas i stort sett oförändrat.

Open AI har inlett diskussioner om att ge den amerikanska staten en ägarandel på 5 procent i bolaget.

Försvarsbolaget Aerovironment har tilldelats ett kontrakt värt 500 miljoner dollar av den amerikanska armén för att utveckla anti-drönarkapacitet. Aktien stiger med 7 procent.

Elbilstillverkaren Rivian har höjt sin försäljningsprognos för året i samband med att bolaget ska börja leverera en billigare SUV-bil. Aktien stiger med 6 procent.