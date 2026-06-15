Zelenskyj bad om möte med Putin i veckan: ”Var inte redo”

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bad om att få möta sin ryske motsvarighet Vladimir Putin under G7-mötet i Frankrike denna vecka, skriver Reuters. Men enligt den ukrainske ledaren var Putin inte ”redo” att diskutera kriget.

– Vi har meddelat att vi är redo att träffa Putin under G7-mötet, eftersom Trump är där och Macron är där, alltså Europa tillsammans med USA. Jag tycker att det är ett mycket bra tillfälle att träffas allihop, säger Zelenskyj under en pressträff med reportrar i Ukraina.

Uttalandet görs efter dödliga ryska attacker mot Ukraina under natten, där bland annat det historiska Petjerskaklostret i Kyiv förstördes.

Förra månaden skrev Zelenskyj ett öppet brev till den ryske presidenten, där han vädjade om ett möte för att få slut på kriget.