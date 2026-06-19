Zelenskyjs ultimatum: Belarus har en vecka på sig

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ger Belarus president Aleksandr Lukasjenko en vecka på sig att stänga ner kommunikationsutrustning som enligt Ukraina används för att hjälpa Ryssland att genomföra attacker från belarusiskt territorium.

Om Belarus inte agerar kommer Ukraina att göra det självt, varnar Zelenskyj enligt Kyiv Independent.

– Varje dag dör våra civila på grund av detta. Om han inte stänger av det kommer vi att göra det, säger Zelenskyj.

Han säger också att Ryssland sedan den fullskaliga invasionen inleddes har använt Belarus för att genomföra attacker mot Ukraina, däribland robotattacker.

– Om Lukasjenko säger att han inte vill bli en del av kriget bör han vara ärlig, åtminstone mot sitt eget folk. Det är inte bara han som kan dras in i kriget – Ryssland kan dra in hela Belarus.