Att Sverigedemokraterna släpper sitt krav på ministerposter kan öppna dörren för samarbeten med Socialdemokraterna. Det menar Richard Sörman vid SD-nära Riks och Carl Eos på SD-nära tankesmedjan Oikos.

SD-ledaren Jimmie Åkesson är väldigt tydlig med att partiet går i opposition, även om en borgerlig regering skulle röstas igenom. Om SD vill maximera sitt inflytande över svensk politik kan det bli aktuellt att även prata med S, enligt Eos.

– En perfekt testfråga vore tandvårdsreformen som både S och SD har drivit väldigt hårt, säger han i en intervju med P1 Morgon.

Sörman är inne på samma spår. Om det blir en ny alliansregering ligger det i S intresse att sabotera för den, och då skulle partiet kunna samarbeta med SD i vissa frågor.

– Socialdemokraterna kommer ju att ha ett intresse av att visa att den här borgerliga regeringen är bräcklig, säger han till radion.