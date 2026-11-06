Bara dagar efter Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober spred riksdagsledamoten Mohamed Ali (V) konspirationsteorin att CIA och Mossad kände till vad som skulle hända och lät det ske.

”Mossad, CIA och MI6 kände till att Hamas attacker skulle hända. Israel vill se ut som ett offer inför det kommande kriget de har eftersträvat”, skriver Ali i ett inlägg på X enligt Aftonbladet.

När tidningen konfronterar honom med inlägget skriver Ali att påståendet var olämpligt och saknade grund, och att han borde ha tagit bort det.

”Inlägget skrevs två dagar efter Hamas attack mot Israel, i en tid då osäkerheten var stor och många spekulerade kring vad som hade hänt och vad som kunde följa”, skriver han i en kommentar.