Amazon: För samtal om att sälja AI-chip – aktien lyfter
E-handelsjätten Amazon är i samtal om att sälja bolagets AI-chip Trainium för användning i andra företags datacenter. Det säger bolagets AI-chef Peter Desantis till Bloomberg.
Han uppger att bolaget har inlett diskussioner, utan att gå in på detaljer om potentiella kunder.
– Vi ser AI-infrastruktur som ett område som utvecklas snabbt och vi letar ständigt efter sätt att nå fler kunder, säger han och tillägger:
– AI-marknaden är fortfarande långt ifrån mättad.
Amazon-aktien stiger 3 procent på fredagen.
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