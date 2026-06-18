Amazon: För samtal om att sälja AI-chip – aktien lyfter

E-handelsjätten Amazon är i samtal om att sälja bolagets AI-chip Trainium för användning i andra företags datacenter. Det säger bolagets AI-chef Peter Desantis till Bloomberg.

Han uppger att bolaget har inlett diskussioner, utan att gå in på detaljer om potentiella kunder.

– Vi ser AI-infrastruktur som ett område som utvecklas snabbt och vi letar ständigt efter sätt att nå fler kunder, säger han och tillägger:

– AI-marknaden är fortfarande långt ifrån mättad.

Amazon-aktien stiger 3 procent på fredagen.