Innan valet var det viktigt för S-ledaren Magdalena Andersson att betona att endast SD var oberörbara, men nu har hela fem partier hamnat på hennes ”shitlist”. Det skriver SvD:s Henrik Torehammar efter att Andersson hårt stängt dörren till förhandlingar eller samarbete med en eventuell alliansregering.

”Partiledaren som ägnade en hel valrörelse åt att prata om breda uppgörelser har nu meddelat att det är absolut omöjligt att samarbeta högerut.”

SD-ledaren Jimmie Åkesson suddade ut röda linjer när han slopade regeringskravet, men nu ritar Andersson nya, menar Torehammar.

Magdalena Andersson presenterade sig som en segrare när valresultatet stod klart, men nu ser hon ut som en riktig förlorare, enligt Aftonbladets Lena Mellin.

S-ledaren står i regeringsrörans epicentrum och det finns enligt Mellin tre primära skäl till att Andersson framstår som ”en loser”. Dels blev valresultatet inte det hon räknat med, trots att det låg i luften, och dels var förberedelserna för en regeringsbildning på gränsen till obefintliga.

Och för det tredje:

”Förmågan att snabbt ställa om och hantera det som redan borde ha förberetts förefaller vara kriminellt bristfällig.”