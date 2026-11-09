Det är märkligt att Socialdemokraterna nu, två månader efter valet, kräver att Vänsterpartiet reflekterar över sitt krav på att få sitta i regering. Det säger SR:s inrikespolitiska kommentator Helena Gissén.

– Vänsterpartiet har krävt det här i flera år, de har till och med kongressbeslut på det. Är det något de har reflekterat över så är det nog det här.

Gissén ger inte mycket för S-ledaren Magdalena Anderssons förhoppning om en regering med bara MP och C. Om V mot förmodan skulle slopa sitt regeringskrav hade de högst sannolikt krävt gehör för viktiga V-frågor som miljardärsskatt, vinstförbud i skolan och slopat karensavdrag, tror hon.

Att Andersson hellre regerar med MP och C än V var väntat, menar TV4 Nyheternas Magnus Wennerberg. Däremot noterar han att det är första gången S tar bladet från munnen och berättar vad de vill.

Han tror att S nu försöker sätta press på C, och särskilt den falang som är strängt emot SD, i hopp om att locka partiet till sin sida. Däremot verkar hon missa att V står stenhårt fast vid sitt regeringskrav.

– På något sätt har det här bara blottat sprickorna i Anderssons regeringsunderlag.