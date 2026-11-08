S-ledaren Magdalena Andersson valde till slut Centerpartiet framför Vänsterpartiet‚ efter att pressen i regeringsbildningen skruvats upp rejält över veckoslutet. Det konstaterar Svenska Dagbladets Henrik Torehammar efter söndagens pressträff.

”Det känns som att ett stressat S nu fått avslöja sina kort i förtid. Formmässigt ett riktigt Centerfjäsk”, skriver han.

Ett skäl till beslutet är att Andersson befarar att den strid som pågår inom C ska leda till att partiet byter sida, tror Dagens Nyheters Tomas Ramberg.

”Om Thand Ringqvist ska undvika extraval genom att byta till Kristerssons lag måste det sannolikt ske nu”, skriver han.

Samtidigt hoppas S att V ska låta sig skrämmas. Men det kommer de inte att göra, skriver Aftonbladets Oisin Cantwell.

”Sett med vänsterpartistiska ögon är det två högeralternativ de har att välja mellan”, skriver han.

Med tanke på att partiet slagit fast att man inte kan backa från regeringskravet återstår bara två alternativ: En ny Ulf Kristersson-regering eller nyval. Det är Arne Larsson, GP, och Mats Knutson, SVT, överens om.

”Nu blir det upp till Moderatledaren att förpacka resten på ett sätt som Elisabeth Thand Ringqvist och hennes parti kan leva med”, skriver Larsson.