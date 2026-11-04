Republikanernas nederlag i mellanårsvalet kan stressa Ryssland och dess president Vladimir Putin, skriver CNN:s Mostafa Salem, Oren Liebermann och Nick Paton Walsh i en analys för CNN.

De tror att Putin kanske bedömer att han har omkring ett år på sig att försöka nå ”bästa möjliga utfall” i kriget med Ukraina, sett med ryska ögon. Det republikanska primärvalet inför presidentvalet 2028 kan nämligen föra partiet tillbaka mot en mer traditionell Ukrainapolitik, enligt skribenterna.

Anastasija Bzova skriver i Kyiv Post att inflytelserika personer i Moskva helst hade sett att Republikanerna behöll majoriteten i representanthuset och senaten, inte minst när det gäller lättade sanktioner mot Ryssland. Ryska ministrar har tidigare sagt att Demokraterna har en mer negativ inställning, skriver hon.

”Moskva tycks se risken”, skriver hon.