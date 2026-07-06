Analys: Ukraina, enighet och upprustning på agendan

Det är Ukraina, Europas upprustning och de interna stridigheterna som står på agendan när Natos samtliga medlemsländer samlas i Turkiet för ett toppmöte den här veckan. Det säger Ekots korrespondent Nina Benner.

Generalsekreterare Mark Rutte är stolt över de försvarssatsningar som flera europeiska länder gjort.

– Det finns en spänning här där USA:s president Donald Trump och hans administration ofta uttrycker frustration över sina allierade. Frågan är om de är lika nöjda med hur långt den europeiska omställningen har kommit som Rutte, säger Benner.

TV4:s Ritva Rönnberg skriver att splittringen mellan USA och Europa förvisso är stor, men påminner om att Nato drabbats av flera stora kriser förut. Hon nämner invasionen av Cypern 1974 och när Frankrike lämnade Natos militära strukturer 1966 som exempel.

I slutkommunikén kommer alla medlemmar att ställa sig bakom artikel 5.

”Ryssland kan försöka angripa oss på insidan om Nato-staketet. Om det händer har Nato en riktig kris att lösa”, skriver hon.