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Ebba Busch i Almedalen. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

Analyser: Busch gör sig redo för att lämna Tidö

Av Joel Malmén
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I sitt tal på Almedalsveckan stänger Ebba Busch dörren till Magdalena Andersson som statsministerkandidat. Expressens inrikespolitiska kommentator Viktor Barth-Kron drar ändå slutsatsen att KD-ledaren gör sig redo att lämna Tidösamarbetet.

Busch har uttryckt irritation över Tidökollegorna och marknadsför KD som en ”höger med hjärta”. Hon efterlyser ”en annan form av politiskt ledarskap” som tar gemensamt ansvar och inte söker polemik – det låter nästan exakt som S-ledaren, fortsätter han.

”Någonstans på fastlandet sitter Magdalena Andersson och antecknar, samt skrockar i stillhet.”

I en analys av partiledarnas största utmaningar pekar TV4:s Ann Tiberg ut opinionssiffrorna som Tidöpartiernas värsta fiende. Därför pratar KD nu mjuka värden för att vända trenden, skriver hon.

”De vill visa att partiet har ett hjärta, men främst är det partiets stora profilfråga sjukvård det kommer att handla om.”

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