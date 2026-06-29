Analyser: Ju mer USA drar sig tillbaka, desto mer behöver Europa Ukraina

Europa har blivit USA:s och president Donald Trumps favoritslagpåse sedan Trump återvände till Vita huset i januari 2025. Men efter årtionden av nära säkerhetspolitiskt samarbete med Washington satsar Europa nu allt mer på sitt eget försvar, ”och USA gör klokt i att förbereda sig på den förändringen”, skriver Marina Henke, Iren Marinova och Till Knobloch i en analys i Foreign Affairs.

Enligt en ny undersökning från Europeiska kommissionen anser 77 procent av européerna att Rysslands invasion av Ukraina utgör det största hotet mot kontinentens säkerhet.

”Den här känslan av otrygghet förstärks av att många européer nu inser att de inte längre kan förlita sig på USA”, skriver författarna i analysen.

Och ju svagare USA:s försvarsgarantier blir, desto mer behöver Europa Ukraina. Det skriver Liana Fix och Paul Stares vid tankesmedjan Council on Foreign Relations i en analys i Foreign Policy.

”Och desto mer berättigade blir Ukrainas krav på något i gengäld, som ett fullt EU-medlemskap”, skriver de.

Författarna menar att även ett framtida Natomedlemskap kan bli aktuellt om alliansen i högre grad leds av Europa, med en mindre eller helt utebliven amerikansk roll.

”Ukraina saknar fortfarande Frankrikes och Storbritanniens kärnvapenförmåga samt deras luft- och sjöstridskrafter. Men när det gäller kampen mot Ryssland är inget europeiskt land starkare”.