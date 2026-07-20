Analyser: Ministervalet visar om han har modet som krävs

Shabana Mahmood kramar om Andy Burnham efter att han i fredags valds till ny Labourledare. I dag blir han premiärminister.

Under de senaste åren har alla brittiska regeringar snabbt blivit impopulära. Det är den trenden Andy Burnham vill vända när han framåt lunch blir ny premiärminister, skriver BBC:s Chris Mason i en analys.

”Han är fast besluten att rivstarta och, där det är möjligt, behålla den ledarstil han hade som borgmästare i Manchester.”

I dag ser den tidigare justitie- och inrikesministern Shabana Mahmood ut att bli befordrad på nytt, nu till finansminister. Det är ”hoppfullt”, enligt The Independents John Rentoul. Hon har varit den mest handlingskraftiga ministern i Keir Starmers regering – och att Burnham ger henne rollen trots att det ofta uppstår slitningar mellan premiärministern och finansministern är ett styrkebesked.

”Det visar att han har modet att göra det rätta – att han inte räds utmaningar och inser att en stark regering behöver en stark finansminister.”

Burnhams första tio dagar väntas präglas av två saker: en mängd inrikesnyheter och en landsturné. Han måste nämligen presentera sig för folket som inte haft en chans att välja honom, skriver Beth Rigby i Sky News.