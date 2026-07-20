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Shabana Mahmood kramar om Andy Burnham efter att han i fredags valds till ny Labourledare. I dag blir han premiärminister. (Henry Nicholls /AP/TT)
Maktskiftet i Storbritannien

Analyser: Ministervalet visar om han har modet som krävs

Av Marcus Lindén
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Under de senaste åren har alla brittiska regeringar snabbt blivit impopulära. Det är den trenden Andy Burnham vill vända när han framåt lunch blir ny premiärminister, skriver BBC:s Chris Mason i en analys.

”Han är fast besluten att rivstarta och, där det är möjligt, behålla den ledarstil han hade som borgmästare i Manchester.”

I dag ser den tidigare justitie- och inrikesministern Shabana Mahmood ut att bli befordrad på nytt, nu till finansminister. Det är ”hoppfullt”, enligt The Independents John Rentoul. Hon har varit den mest handlingskraftiga ministern i Keir Starmers regering – och att Burnham ger henne rollen trots att det ofta uppstår slitningar mellan premiärministern och finansministern är ett styrkebesked.

”Det visar att han har modet att göra det rätta – att han inte räds utmaningar och inser att en stark regering behöver en stark finansminister.”

Burnhams första tio dagar väntas präglas av två saker: en mängd inrikesnyheter och en landsturné. Han måste nämligen presentera sig för folket som inte haft en chans att välja honom, skriver Beth Rigby i Sky News.

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Analyser

Chris Mason: Den femte ledaren på fyra år
analys · BBC
John Rentoul: Vad valet av Shabana Mahmood säger om vår nya ledare
analys · Independent
Beth Rigby: I dag får vi svaren efter flera dagars spekulation
analys · Sky News
Robert Peston: Vilka får jobb som ministrar?
analys · www.itv.com
Alexandra Topping och Lucy Swan: Kan Burnham vinna tillbaka väljarna?
analys · www.theguardian.com

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Läs mer

Burnham ska lägga fram en tioårsplan för landets ekonomi
www.thetimes.com
Han planerar att göra staten mer framträdande i landet
www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
Andy Burnham ska besöka kungen och presentera sina ministrar
www.itv.com
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