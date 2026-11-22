Delar av Centerpartiet har börjat kratta för att gå högerut, skriver SVT:s Mats Knutson i en analys efter att V sagt nej till det som C menar är ”slutbudet” från S/C/MP-håll.

Han skriver att V:s krav på ministerposter spelar C-högerfalangen i händerna, men att det samtidigt finns många i partiet som inte heller vill ge SD inflytande.

Snart har Centerledaren Thand Ringqvist inga bra val kvar, skriver Tomas Ramberg i DN. Antingen väntar en svekdebatt om V, en svekdebatt om SD eller ett extraval med dåliga utsikter.

”Thand Ringqvists parti kan nu bli regeringsbildningens stora förlorare.”

SvD:s Henrik Torehammar svarar varken ja eller nej på frågan om Thand Ringqvist riskerar att bli avsatt om det slutar i en högergir.

”Men C känns nu extremt osäkert, med en partiledning, medlemmar och väljare som samspelar på ett oförutsägbart sätt.”