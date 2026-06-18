Analyser: Trumps Versaillesfred är ett riktigt nederlag

När Tyskland skrev på ett avtal i Versailles 1919 var det en av historiens mest berömda kapitulationer. Det avtal Trump skrev på i Versailles i går är inte mycket bättre, påpekar Michael Winiarski i DN.

”Det är en kovändning mot vad Trump sade i början av kriget: Ett fredsavtal förutsätter Irans ’totala kapitulation’. De orden får han nu äta upp”, skriver han.

Ramavtalet ger i själva verket Iran det mesta som regimen i Teheran har kunnat drömma om, fortsätter Winiarski.

Även Andrew Roth i The Guardian håller med om att Trump startade kriget med maximalistiska mål, och går ur betydligt mindre ambitiös. Det låter nästan som att han läser upp iranska talpunkter när han pratar om avtalet, skriver Roth.

För Daniel Bush i BBC är den stora frågan vad Vita huset kommer att sätta för spinn på avtalet. Han påpekar att vicepresident JD Vance ägnade en 47 minuter lång pressträff åt att blåneka att Iran får ut någonting av avtalet förrän landet bevisat att det kan ”bete sig”.

”Det ska bli intressant att se om Vance håller sig till sina argument eller byter bana och börjar leta efter andra sätt att få avtalet att se ut som en seger för det amerikanska folket”, skriver han.