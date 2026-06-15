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USA:s president Donald Trump. (Ludovic Marin /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenFredssamtalen

Analyser: Vad har USA tjänat på Irankriget egentligen?

Av Hedda Hallsenius
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Situationen vi är i nu är kusligt lik den USA och Iran befann sig i i april 2025, skriver Nick Paton Walsh i en analys i CNN. Frågan han ställer sig är vad USA egentligen har tjänat på det senaste året av våld i Mellanöstern.

Iran har skadats, skriver han, men det har också USA. Hotet från den amerikanska militären är mindre effektfullt, USA:s relation med Israel har tagit en rejäl törn och Trumps rykte blir aldrig sig likt, anser Nick Paton Walsh.

I en analys för The Independent skriver Sean O’Grady att den enda som egentligen vinner på avtalet är Kina.

Kriget har visat USA:s bristande maktställning – både ekonomiskt, militärt och diplomatiskt, skriver han. Kina, däremot, har fått se ut som en supermakt som främjar stabilitet och framgång för sina allierade.

Julian Borger skriver att Trumps fredsavtal inte löser någonting annat än ett problem hans eget krig har orsakat i sin analys för The Guardian. Trump har inte åstadkommit avveckling av Irans kärnenergianläggningar eller bytt ut regimen. Om allt går som det ska har han öppnat Hormuzsundet, som var öppet innan kriget bröt ut. Och det kommer Iran att veta om under kommande förhandlingar, menar Borger.

”Iranierna kommer att komma till bordet med vetskapen att Trump blinkade först”, skriver han.

Nick Paton Walsh: Det är inte deja vu – det här har hänt förut
CNN
Sean O’Grady: Kina anser att USA är ett imperium i förfall – och de har rätt
Independent
Julian Borger: Om Trump och Netanyahu ville visa upp krigets futilitet kunde de inte ha gjort det bättre
www.theguardian.com
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