Regeringsmakten kan glida Socialdemokraterna ur händerna ifall Centerpartiet låter sig lockas högerut av Ulf Kristersson (M). På måndagen kommenterade S-ledaren Magdalena Andersson den uppkomna situationen i P4 Extra.

– Om de sätter sig i en regering som är beroende av Sverigedemokraterna i varje votering, då skulle det vara det största politiska sveket i svensk politisk historia, sa Andersson, vilket var en upprepning av ett budskap som hon också gav på söndagen.

Hon sa vidare att hon hoppas att Vänsterpartiet nu överväger hennes motförslag som består av att S kommer bilda regering med C och MP med stöd av V.

– Det är en möjlighet för dem att få genomslag för sin politik, säger Andersson.