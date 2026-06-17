”Arbetsmarknadspolitiken är utarmad och en svag länk”

Arbetsmarknadspolitiken i Sverige är just nu på samma nivå som försvarspolitiken var för tio år sedan: Utarmad efter långvarig nedrustning. Det skriver tre experter på DN Debatt.

”Den är nu den svaga länken i den ekonomiska tillväxtens värdekedja, kompetensförsörjningen för företag och verksamheter.”

Experterna tycker att politiken bygger på partipolitiska föreställningar snarare än forskning och beprövad erfarenhet. Den regering som tar över efter höstens val måste göra en stor omläggning av arbetsmarknadspolitiken, anser debattörerna.