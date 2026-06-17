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Illustrationsbild. (FREDRIK SANDBERG /TT)
Svenska jobben

”Arbetsmarknadspolitiken är utarmad och en svag länk”

Av Jacob Ruderstam
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Arbetsmarknadspolitiken i Sverige är just nu på samma nivå som försvarspolitiken var för tio år sedan: Utarmad efter långvarig nedrustning. Det skriver tre experter på DN Debatt.

”Den är nu den svaga länken i den ekonomiska tillväxtens värdekedja, kompetensförsörjningen för företag och verksamheter.”

Experterna tycker att politiken bygger på partipolitiska föreställningar snarare än forskning och beprövad erfarenhet. Den regering som tar över efter höstens val måste göra en stor omläggning av arbetsmarknadspolitiken, anser debattörerna.

Om debattörerna

Allan Larsson, fd finansminister (S) och fd generaldirektör i EU-kommissionen.

Lars Sjöström, fd ställföreträdande generaldirektör i Arbetsmarknadsstyrelsen.

Mats Wadman, fd överdirektör i SCB och fd departementsråd i Arbetsmarknadsdepartementet.

Experter: Finns möjlighet till rejält nytänkande i arbetsmarknadspolitiken
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