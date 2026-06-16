Banker oense om Hormuz: ”Kan vara tillbaka redan i juli”

Åsikterna om när oljehandeln genom Hormuzsundet kan vara tillbaka på normala nivåer går isär på Wall Street, skriver Bloomberg.

Goldman Sachs räknar med att exporten från Persiska viken redan i slutet av juli är tillbaka på samma nivåer som före kriget. Morgan Stanley menar däremot att återhämtningen tar längre tid eftersom minor måste röjas, fartyg återvända och förtroendet återställas hos rederier och försäkringsbolag.

– Mycket återstår att förhandla om och flera viktiga risker kvarstår, men detta är ett viktigt steg mot en nedtrappning av konflikten, skriver Morgan Stanleys analytiker.