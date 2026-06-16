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(Altaf Qadri /AP/TT / AP)
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Banker oense om Hormuz: ”Kan vara tillbaka redan i juli”

Av Aron Sigblad
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Åsikterna om när oljehandeln genom Hormuzsundet kan vara tillbaka på normala nivåer går isär på Wall Street, skriver Bloomberg.

Goldman Sachs räknar med att exporten från Persiska viken redan i slutet av juli är tillbaka på samma nivåer som före kriget. Morgan Stanley menar däremot att återhämtningen tar längre tid eftersom minor måste röjas, fartyg återvända och förtroendet återställas hos rederier och försäkringsbolag.

– Mycket återstår att förhandla om och flera viktiga risker kvarstår, men detta är ett viktigt steg mot en nedtrappning av konflikten, skriver Morgan Stanleys analytiker.

Båda bankerna sänker sina prognoser för oljepriset
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Goldman Sachs räknar med att brentoljan ligger på 80 dollar fatet i fjärde kvartalet
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Oljan faller under 80 dollar för första gången sedan i mars
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