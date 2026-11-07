Betydelsen av SD-beskedet spelas ner av experter
Statsvetare som radion pratat med tonar ner betydelsen av fredagens nya besked från Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Anders Sundell vid Göteborgs universitet säger att mandatfördelningen förblir densamma och betonar att de flesta röda linjerna ligger kvar.
– Det är kanske mer så man ska se dessa utspel, snarare än som genombrott i förhandlingarna om vem som ska bli statsminister.
Jenny Madestam vid Södertörns högskola är inne på samma linje. Hon menar att partierna bara skickar vidare ”en het potatis” och lägger ansvaret på någon annan.
Fredagens turer
- SD-ledaren Jimmie Åkesson meddelade att partiet släpper kravet på ministerposter och kan tolerera en borgerlig minoritetsregering.
- Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, som stängt dörren för samarbete med SD, höll en egen pressträff där hon avkrävde två ”totalpaket” från både M och S som C sedan kan ta ställning till.
- M-ledaren Ulf Kristersson, som har sonderingsuppdraget, välkomnade SD:s besked och sa att det nu är ”lite mindre omöjligt” att bilda en regering på högersidan.
- Talmannen Andreas Norlén har gett Kristersson mer tid på sig att försöka hitta ett regeringsunderlag.
- S-ledaren Magdalena Andersson säger att fredagens besked inte förändrar de parlamentariska förutsättningarna. Kristersson är fortfarande ”helt beroende” av stöd från SD för att kunna regera, menar hon.