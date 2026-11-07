Riksdagens talman Andreas Norlén lär ha fortsatt huvudbry kring regeringsprocessen, även om SD nu släppt sitt regeringskrav. Det menar statsvetare som radion pratat med.

Statsvetare som radion pratat med tonar ner betydelsen av fredagens nya besked från Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Anders Sundell vid Göteborgs universitet säger att mandatfördelningen förblir densamma och betonar att de flesta röda linjerna ligger kvar.

– Det är kanske mer så man ska se dessa utspel, snarare än som genombrott i förhandlingarna om vem som ska bli statsminister.

Jenny Madestam vid Södertörns högskola är inne på samma linje. Hon menar att partierna bara skickar vidare ”en het potatis” och lägger ansvaret på någon annan.