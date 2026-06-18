BMW efter oväntade vinstvarningen: På rätt väg
Kurspressade BMW är ”på rätt väg” med sin nästa generation av bilmodeller. Det säger ordförande Nicolas Peter efter fordonsjättens oväntade vinstvarning tidigare i veckan, enligt Reuters.
Han menar att orderingången för bolagets så kallade Neue Klasse-modeller är stark.
Det var i tisdags som BMW sänkte prognosen för rörelsemarginalen i fordonsverksamheten till 1–3 procent, från tidigare upp till 6 procent. Sänkningen var större än väntat, enligt analytiker på Berenberg.
Peter vill inte kommentera finanserna i detalj, men uppger att Europa ”fortsatt är en grundpelare i exportaffären”.
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