BMW efter oväntade vinstvarningen: På rätt väg

Kurspressade BMW är ”på rätt väg” med sin nästa generation av bilmodeller. Det säger ordförande Nicolas Peter efter fordonsjättens oväntade vinstvarning tidigare i veckan, enligt Reuters.

Han menar att orderingången för bolagets så kallade Neue Klasse-modeller är stark.

Det var i tisdags som BMW sänkte prognosen för rörelsemarginalen i fordonsverksamheten till 1–3 procent, från tidigare upp till 6 procent. Sänkningen var större än väntat, enligt analytiker på Berenberg.

Peter vill inte kommentera finanserna i detalj, men uppger att Europa ”fortsatt är en grundpelare i exportaffären”.