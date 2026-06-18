ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Nicolas Peter. (Jose Juarez / AP)
Fordonssektorns framtid

BMW efter oväntade vinstvarningen: På rätt väg

Av Aron Sigblad
Publicerad:

Kurspressade BMW är ”på rätt väg” med sin nästa generation av bilmodeller. Det säger ordförande Nicolas Peter efter fordonsjättens oväntade vinstvarning tidigare i veckan, enligt Reuters.

Han menar att orderingången för bolagets så kallade Neue Klasse-modeller är stark.

Det var i tisdags som BMW sänkte prognosen för rörelsemarginalen i fordonsverksamheten till 1–3 procent, från tidigare upp till 6 procent. Sänkningen var större än väntat, enligt analytiker på Berenberg.

Peter vill inte kommentera finanserna i detalj, men uppger att Europa ”fortsatt är en grundpelare i exportaffären”.

Aktien nådde på tisdagen sin lägsta nivå sedan 2020
Reuters  · Ofta betalvägg

Läs tidigare

BMW:s vinstvarning sänkte Europas fordonsaktier (17 juni)
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Analytiker: Prognoskapningen var större än väntat
Reuters  · Ofta betalvägg
Tyska vinstvarningen pressar sektorn i Sverige
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
BMW kapar prognosen – pekar ut Kina och Irankriget
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Vd: Vårt ansvar att påskynda de åtgärder som redan pågår
AFP  · Ofta betalvägg
Annons
Byt bredband i dag – hitta aktuella kampanjer på 30 sekunder hos Bredbandsval
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen