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Arbetare på BMW:s fabrik i Indonesien. (Tatan Syuflana / AP)
MellanösternkrisenFordonssektorns framtid

BMW kapar prognosen – pekar ut Kina och Irankriget

Av Aron Sigblad
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Den tyska fordonsjätten BMW kapar sin lönsamhetsprognos för helåret och utökar sitt sparprogram för 2026. Det skriver Bloomberg.

Fordonsjätten räknar nu med rörelsemarginal i fordonsverksamheten på 1-3 procent. Tidigare låg prognosen på upp till 6 procent.

Orsaken är ett försämrat marknadsläge i Kina och en minskad köpvilja kopplat till kriget i Mellanöstern, uppger bolaget.

BMW ger inga detaljer om åtgärderna omfattar personalneddragningar
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