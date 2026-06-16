BMW kapar prognosen – pekar ut Kina och Irankriget

Arbetare på BMW:s fabrik i Indonesien.

Den tyska fordonsjätten BMW kapar sin lönsamhetsprognos för helåret och utökar sitt sparprogram för 2026. Det skriver Bloomberg.

Fordonsjätten räknar nu med rörelsemarginal i fordonsverksamheten på 1-3 procent. Tidigare låg prognosen på upp till 6 procent.

Orsaken är ett försämrat marknadsläge i Kina och en minskad köpvilja kopplat till kriget i Mellanöstern, uppger bolaget.