BMW kapar prognosen – pekar ut Kina och Irankriget
Den tyska fordonsjätten BMW kapar sin lönsamhetsprognos för helåret och utökar sitt sparprogram för 2026. Det skriver Bloomberg.
Fordonsjätten räknar nu med rörelsemarginal i fordonsverksamheten på 1-3 procent. Tidigare låg prognosen på upp till 6 procent.
Orsaken är ett försämrat marknadsläge i Kina och en minskad köpvilja kopplat till kriget i Mellanöstern, uppger bolaget.
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