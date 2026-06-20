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Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. (AP)
Ryska invasionenOmvärldens svar

Brittisk robot utan amerikanska komponenter kan nå Ukraina i år

Av Adam Lindh
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Storbritannien har offentliggjort en ny prototyp av en långdistansrobot som är tillverkad helt utan amerikanska komponenter, rapporterar Financial Times.

Enligt en myndighetskälla med insyn kan roboten finnas i Ukrainas vapenlager redan före årets slut.

Företagen bakom roboten har medvetet utvecklat den utan amerikanska komponenter i enlighet med krav från det brittiska försvarsdepartementet. Syftet är att undvika amerikanska restriktioner och inflytande över export och användning.

Frågan har tidigare varit, och är fortfarande, känslig för Ukraina när det gäller om utländska robotsystem får exporteras till landet och användas mot mål inne i Ryssland.

Som en följd av detta har den ukrainska försvarsindustrin utvecklat egna alternativ, däribland roboten ”Flamingo”.

Flera europeiska försvarsbolag har under de senaste månaderna börjat öka takten med att ta fram vapen utan amerikanska komponenter
Financial Times  · Ofta betalvägg
Roboten kostar omkring fyra miljoner kronor styck
www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
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