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Donald Trump till vänster och Andy Burnham till höger. (Jacquelyn Martin/AP/TT, Henry Nicholls/AP/TT)
Politiska läget i Storbritannien

Burnham förbereder sig på att hantera Trump: ”Oförutsägbar”

Av Hannah Gustafsson
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Andy Burnham förbereder sig inte bara på att bli Storbritanniens nästa premiärminister på måndag – utan också på att hantera Donald Trump. Det skriver Washington Post.

– Trump är uppenbarligen en allierad och inte ett säkerhetshot. Men kombinationen av hans oförutsägbarhet och hans makt gör att han definitivt är en faktor som man måste förbereda sig för på ett sätt som man inte behövde med tidigare presidenter, uppger en företrädare för Labourpartiet till tidningen.

Keir Starmer använde smicker som taktik när han mötte den amerikanska presidenten, men det har inte varit populärt bland britterna.

Burnham förväntas driva samma frågor som Starmer, i alla fall till en början, uppger en insatt tjänsteman till Washington Post. Det handlar om fortsatt stöd till Ukraina, hålla tillbaka Ryssland och fördjupa ekonomiska och militära band med länder i Europa.

Vem Burnham utser till sin utrikesminister kan bli avgörande för relationen med Trump
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Varun Chandra får fortsätta som amerikanskt sändebud (16 juli)
www.politico.eu
Andy Burnham säger att han inte kommer att vara rädd för att inte hålla med Trump (15 juli)
Independent
Trump: Jag har hört att Burnham är ”extremt liberal” (25 juli)
BBC
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Politiska läget i StorbritannienEuropaUSAStorbritannienKeir StarmerAndy BurnhamDonald Trump