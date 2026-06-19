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Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist (C) i riksdagen. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

C:s regeringsplan: Räknar med att Tidösamarbetet kollapsar efter valet

Av Tor Gasslander
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Om oppositionen vinner valet kommer samarbetet mellan Tidöpartierna bryta samman direkt. Det spår Centerpartiets Elisabeth Thand-Ringqvist i en intervju med Aftonbladet. Hon menar att det kan leda till oväntade öppningar i regeringsfrågan.

– När Tidö kollapsar finns det partier som stiger upp ur spillrorna och vill fortsätta ta ansvar för Sverige, säger partiledaren.

Thand-Ringqvists önskeregering består av S, KD, L och C, men hon medger att det i dagens opinionsläge ”är svårt att få ihop de procenten”.

Centerpartiet har sagt bestämt nej till att sitta i samma regering som både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

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