C:s regeringsplan: Räknar med att Tidösamarbetet kollapsar efter valet

Om oppositionen vinner valet kommer samarbetet mellan Tidöpartierna bryta samman direkt. Det spår Centerpartiets Elisabeth Thand-Ringqvist i en intervju med Aftonbladet. Hon menar att det kan leda till oväntade öppningar i regeringsfrågan.

– När Tidö kollapsar finns det partier som stiger upp ur spillrorna och vill fortsätta ta ansvar för Sverige, säger partiledaren.

Thand-Ringqvists önskeregering består av S, KD, L och C, men hon medger att det i dagens opinionsläge ”är svårt att få ihop de procenten”.

Centerpartiet har sagt bestämt nej till att sitta i samma regering som både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.