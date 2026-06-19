C:s regeringsplan: Räknar med att Tidösamarbetet kollapsar efter valet
Om oppositionen vinner valet kommer samarbetet mellan Tidöpartierna bryta samman direkt. Det spår Centerpartiets Elisabeth Thand-Ringqvist i en intervju med Aftonbladet. Hon menar att det kan leda till oväntade öppningar i regeringsfrågan.
– När Tidö kollapsar finns det partier som stiger upp ur spillrorna och vill fortsätta ta ansvar för Sverige, säger partiledaren.
Thand-Ringqvists önskeregering består av S, KD, L och C, men hon medger att det i dagens opinionsläge ”är svårt att få ihop de procenten”.
Centerpartiet har sagt bestämt nej till att sitta i samma regering som både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.
Just nu upplåst för alla
Regeringsfrågan • Kontext
Högerpartierna erbjuder ett färdigt regeringsalternativ, men oppositionen är splittrad i fyra beståndsdelar. Här är förutsättningarna i jakten på 175 riksdagsmandat.
SCB:s senaste mätning
C 6,1
L 2,5
M 17,3
Kd 4,5
S 33,9
V 8,6
Mp 6,6
Sd 18,3
Övr. 2,0
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