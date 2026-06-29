Estlands utrikesminister: Drönare på Natomark är ett pris värt att betala

Ukrainska drönare som kraschar på Natos territorium är ett pris värt att betala för att kunna slå mot ryska oljeraffinaderier och militärbaser. Det säger Estlands utrikesminister Margus Tsahkna till Financial Times.

– Självklart är vi inte glada över de här incidenterna. Men vi säger inte åt Ukraina att sluta. Det här träffar Vladimir Putins livlina, säger han.

Ukraina har trappat upp sina drönar- och robotattacker mot Ryssland under det senaste året. Ryssland har i sin tur svarat genom att intensifiera elektronisk störning och andra motåtgärder, vilket har lett till att vissa ukrainska drönare kommit ur kurs och kraschat på Natos territorium.