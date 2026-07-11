ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Fartyg i Hormuzsundet. (Amirhosein Khorgooi /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Europa öppnar för vissa betaltjänster i Hormuz

Av Joel Malmén
Publicerad:

Europa överväger ett system där Iran tillåts ta betalt för vissa navigationstjänster i Hormuzsundet, med inspiration från Malackasundet i Sydostasien, rapporterar The Guardian.

Förslaget har bland annat lyfts av flera brittiska ministrar. Biträdande premiärminister David Lammy understryker dock att det måste röra sig om frivilliga avgifter, och att de ska godkännas av FN-organet IMO som ansvarar för internationella sjöfartsregler.

Oman, som kontrollerar större delen av farvattnet i Hormuzsundet, motsätter sig de obligatoriska avgifter som Iran vill införa. Omans och Irans utrikesministrar möts i dag för att diskutera sundet, och omanska och brittiska jurister har tagit fram ett föreslaget system liknande det i Malackasundet som de erbjudit sig att förklara för iranierna.

Källa: Det råder delade meningar i Teheran
www.theguardian.com
USA kräver att Iran förklarar Hormuzsundet öppet
www.axios.com
CNN direktrapporterar
live · CNN
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenHormuzsundetOmanIranEuropaStorbritannienMellanöstern