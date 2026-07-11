Europa öppnar för vissa betaltjänster i Hormuz

Europa överväger ett system där Iran tillåts ta betalt för vissa navigationstjänster i Hormuzsundet, med inspiration från Malackasundet i Sydostasien, rapporterar The Guardian.

Förslaget har bland annat lyfts av flera brittiska ministrar. Biträdande premiärminister David Lammy understryker dock att det måste röra sig om frivilliga avgifter, och att de ska godkännas av FN-organet IMO som ansvarar för internationella sjöfartsregler.

Oman, som kontrollerar större delen av farvattnet i Hormuzsundet, motsätter sig de obligatoriska avgifter som Iran vill införa. Omans och Irans utrikesministrar möts i dag för att diskutera sundet, och omanska och brittiska jurister har tagit fram ett föreslaget system liknande det i Malackasundet som de erbjudit sig att förklara för iranierna.