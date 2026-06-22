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Friedrich Merz. (Alberto Pezzali /AP/TT / AP)
Ryska invasionenOmvärldens svar

Europeiska ledare möts i Berlin om Ukraina

Av Olivia W Demred
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Ledarna för Europas största militärmakter möts på onsdag eftermiddag i Berlin för samtal om kriget i Ukraina och det kommande Nato-toppmötet, rapporterar AFP.

Tysklands förbundskansler Friedrich Merz står värd för mötet med ledarna från Frankrike, Storbritannien, Italien och Polen. Natos generalsekreterare Mark Rutte deltar via videolänk.

Gruppen, kallad E5, bildades 2024 för att stärka Europas militära samordning mot Rysslands invasion.

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