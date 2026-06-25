Hälften tror att invandringen ökar vid maktskifte

Nästan hälften av väljarna tror att invandringen till Sverige kommer att öka om oppositionen får makten efter höstens regeringsval. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av SVT Nyheter. Samtidigt tror 39 procent att det inte blir någon skillnad alls.

Socialdemokraterna går till val på en stram migrationspolitik. Det gör även Centerpartiet. Däremot vill både Vänsterpartiet och Miljöpartiet lätta på migrationslagarna.

Vänsterpartiets migrationspolitiske talesperson Tony Haddou tror att Socialdemokraterna kommer att mjuka upp sin hållning om partiet sitter i regering.

Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist vill att migrationspolitiken ska vara återhållsam. Hon anser dock att det finns en konflikt med Socialdemokraterna när det gäller arbetskraftsinvandring.

– Antalet flyktingar kommer att öka. Vi ska inte ligga på lägstanivå när det gäller flyktingkvoten, säger hon.