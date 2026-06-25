ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Nooshi Dadgostar (V), Amanda Lind (MP) och Magdalena Andersson (S). (Pontus Lundahl/TT)
Valet 2026Svenska migrationspolitiken

Hälften tror att invandringen ökar vid maktskifte

Av Alice Hermansson
Publicerad:

Nästan hälften av väljarna tror att invandringen till Sverige kommer att öka om oppositionen får makten efter höstens regeringsval. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av SVT Nyheter. Samtidigt tror 39 procent att det inte blir någon skillnad alls.

Socialdemokraterna går till val på en stram migrationspolitik. Det gör även Centerpartiet. Däremot vill både Vänsterpartiet och Miljöpartiet lätta på migrationslagarna.

Vänsterpartiets migrationspolitiske talesperson Tony Haddou tror att Socialdemokraterna kommer att mjuka upp sin hållning om partiet sitter i regering.

Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist vill att migrationspolitiken ska vara återhållsam. Hon anser dock att det finns en konflikt med Socialdemokraterna när det gäller arbetskraftsinvandring.

– Antalet flyktingar kommer att öka. Vi ska inte ligga på lägstanivå när det gäller flyktingkvoten, säger hon.

Så gjordes undersökningen

Indikator opinion ställde frågan vad de svarade tror kommer hända med invandringen till Sverige om oppositionens vinner valet.

Undersökningen genomfördes mellan den 1-21 juni 2026. Totalt samlades 1 700 svar in.

Just nu upplåst för alla
InvandringenKontext
Invandringen har varit en av de mest brännande frågorna i de tre senaste riksdagsvalen. En bred politisk majoritet har under perioden rört sig mot en mer restriktiv linje – från budskap om att ”öppna era hjärtan” till krav på att bomma igen gränserna.
V: ”Migrationspolitiken kommer göras om i grunden”
Sveriges Television
MP: Styrkeförhållandena kommer ha stor betydelse
TT
Daniel Helldén säger att MP:s syn på invandring skiljer sig från S
Aftonbladet
Annons
Betalar du för mycket för bredband? Jämför priser här och sänk dina kostnader
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Valet 2026Svenska migrationspolitikenElisabeth Thand RingqvistMiljöpartietVänsterpartietSocialdemokraternaCenterpartietPolitik