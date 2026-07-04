Hamas och Hizbollah dök upp på Khameneis begravning

Företrädare för de Iranstödda, terrorklassade miliserna Hizbollah och Hamas närvarade i dag på statsbegravningen för Irans högste ledare, ayatolla Ali Khamenei, rapporterar AFP.

Hizbollahs delegation leddes av den tidigare ministern Mohammed Fneish och inkluderade familjer till dödade medlemmar, uppger gruppen för libanesiska medier.

Hamas representerades av den politiska ledaren Mohammed Darwish och andra medlemmar av den politiska grenen, däribland Bassem Naim, enligt ett uttalande.

Iran har stöttat Hizbollah, Hamas och huthirebellerna i Jemen i åratal. I juli 2024 dödades Hamas dåvarande politiska ledare Ismail Haniyeh i en israelisk attack i Teheran, där han var på besök under den iranske presidenten Masoud Pezeshkians installation.