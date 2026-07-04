ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Begravningsceremoni för Khamenei i Teheran. (Altaf Qadri /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenLäget i Iran

Hamas och Hizbollah dök upp på Khameneis begravning

Av Joel Malmén
Publicerad:

Företrädare för de Iranstödda, terrorklassade miliserna Hizbollah och Hamas närvarade i dag på statsbegravningen för Irans högste ledare, ayatolla Ali Khamenei, rapporterar AFP.

Hizbollahs delegation leddes av den tidigare ministern Mohammed Fneish och inkluderade familjer till dödade medlemmar, uppger gruppen för libanesiska medier.

Hamas representerades av den politiska ledaren Mohammed Darwish och andra medlemmar av den politiska grenen, däribland Bassem Naim, enligt ett uttalande.

Iran har stöttat Hizbollah, Hamas och huthirebellerna i Jemen i åratal. I juli 2024 dödades Hamas dåvarande politiska ledare Ismail Haniyeh i en israelisk attack i Teheran, där han var på besök under den iranske presidenten Masoud Pezeshkians installation.

Omni förklararKhamenei begravs i jätteceremoni – ska nye ayatollan våga sig ut?

Omni Mer
Även huthierna och Islamiska Jihad representerades
AFP  · Ofta betalvägg
Inga tecken på att den nya ayatollan visar sig
CNN
Stora folkmassor har samlats i Teheran
BBC
Rop på hämnd under begravningen
TT
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenLäget i IranHamasHizbollahIranLibanonIsraelMellanöstern