Vänsterpartiets Ida Gabrielsson pudlar efter Magdalena Anderssons kritik.

– Man kan alltid tänka på hur man uttrycker sig, så det kanske de har rätt i att man kan uttrycka sig trevligare, säger Gabrielsson till TT.

I en intervju med DN återger Gabrielsson bland annat partiledaren Nooshi Dadgostars interna förhandlingsretorik gentemot C. Enligt Gabrielsson säger Dadgostar: ”Centerpartisterna får fan skylla sig själva. Nu får de äta upp all vänsterpolitik”.

– Det var ju inte några exakta citat från Nooshi, säger Gabrielsson.

Andersson skriver i ett inlägg på Instagram att uttalandena skadar tilliten och fötroendet i processen att få en ny regering på plats.