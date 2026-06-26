Ifrågasatt viralt klipp varnar Putin för uppror – utreds
Ett videoklipp där den ryske veteranen och bloggaren Alexander Lunin varnar Vladimir Putin för ett nära förestående storskaligt uppror inom den ryska armén har blivit viralt och visats 3,5 miljoner gånger. Det skriver oberoende exilryska Meduza.
Lunin lägger inte fram några bevis för sina påståenden, och många användare är minst sagt skeptiska i kommentarerna till videon på Instagram.
Meduza påpekar att det är oklart varför den mystiske tredje parten skulle välja att föra sin talan via Lunin.
Kremls talesperson Dmitrij Peskov säger på en presskonferens på fredagen att klippet innehåller ”märkliga formuleringar” men att påståendena är under utredning.
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